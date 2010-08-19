Новый проект "Об образовании" сделает из вузов колледжи
Уже в сентябре Госдума рассмотрит новый законопроект "Об образовании", который внесет значительные изменения в структуре образовательных учреждений, пишет GZT.RU.
В результате изменений в структуре высшего образования колледжи станут вузами и будут готовить бакалавров, многие университеты будут понижены в статусе до институтов, а за академиями закрепят аспирантуру и докторантуру.
В министерстве образования и науки GZT.RU заявили, что реформа нацелена на повышение имиджа колледжей и прикладных специальностей в глазах общественности.
После утверждения главного образовательного закона все российские вузы должны будут пройти процедуру лицензирования и аккредитации. Каждому вузу придется подтвердить свой статус с учетом новой структуры вузов.
Кардинальные изменения ждут вузы, носящие статус академии. В нынешнем законопроекте за этим названием закреплено только послевузовское образование: аспирантура и докторантура.