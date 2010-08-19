Новый проект "Об образовании" сделает из вузов колледжи

В результате изменений в структуре высшего образования колледжи станут вузами и будут готовить бакалавров, многие университеты будут понижены в статусе до институтов, а за академиями закрепят аспирантуру и докторантуру.

В министерстве образования и науки GZT.RU заявили, что реформа нацелена на повышение имиджа колледжей и прикладных специальностей в глазах общественности.

После утверждения главного образовательного закона все российские вузы должны будут пройти процедуру лицензирования и аккредитации. Каждому вузу придется подтвердить свой статус с учетом новой структуры вузов.