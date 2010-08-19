Перинатальный центр откроется в Нижнем Тагиле уже через неделю

Сегодня перинатальный центр – строительный объект в стадии завершения. Работать приходится практически круглосуточно, отмечает пресс-служба Администрации города.

По словам зам.главы города по социальным вопросам Вячеслава Погудина, открытие перинатального центра – это новый этап модернизации здравоохранения Нижнего Тагила. Здесь осуществлена мечта тагильских врачей иметь медицинское оборудование лучших мировых стандартов. Особые требования предъявляются к очистке воздуха. Операционные, реанимационные палаты оборудованы системами кондиционирования, ламинарные потоки воздуха обеспечивают его высокую стерильность.

Впервые внедряется медицинская информационная система "Пациент" с возможностью записи на прием и ведения электронной истории болезни, начиная с амбулаторного этапа наблюдения за беременной женщиной.

Аппаратура для новорожденных, дыхательные аппараты позволяют выхаживать детей весом от 500 граммов. Медицинский персонал уже освоил новую технику и готов приступить к работе.