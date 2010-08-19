Почти 500 жителей Нижнего Тагила отправились на военную службу

Он отметил, что с областного сборного пункта ни один человек не был возвращен домой по болезни, пригодность всех призывников подтвердила военно-врачебная комиссия. Александр Вострилов также отметил, что в этом году возросло количество желающих пройти военную службу. В частности, значительно увеличилось количество призывников старшего возраста и призывников с высшим образованием.