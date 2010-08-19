Почти 500 жителей Нижнего Тагила отправились на военную службу
19 августа 2010, 16:34ОбществоОльга
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476 тагильчан отправились этой весной на военную службу. Об этом сообщил на подведении итогов военного призыва начальник военного комиссариата Свердловской области по Нижнему Тагилу и Пригородному району Александр Вострилов.
Он отметил, что с областного сборного пункта ни один человек не был возвращен домой по болезни, пригодность всех призывников подтвердила военно-врачебная комиссия. Александр Вострилов также отметил, что в этом году возросло количество желающих пройти военную службу. В частности, значительно увеличилось количество призывников старшего возраста и призывников с высшим образованием.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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