Пострадавшим от теракта в Пятигорске сегодня начнут выплачивать компенсации
19 августа 2010, 07:12ОбществоОльга
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19 августа начнутся выплаты компенсаций пострадавшим от теракта в Пятигорске. Тяжелораненые получат по 450 тысяч рублей.
Взрыв в центре Пятигорска прогремел 17 августа. Взрывное устройство мощностью 40 кг. тротила было установлено в припаркованной машине. Ранее сообщалось о бомбе мощностью в 30 кг. тротила. Пострадавших более 30 человек.
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