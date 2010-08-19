Пострадавшим от теракта в Пятигорске сегодня начнут выплачивать компенсации

Взрыв в центре Пятигорска прогремел 17 августа. Взрывное устройство мощностью 40 кг. тротила было установлено в припаркованной машине. Ранее сообщалось о бомбе мощностью в 30 кг. тротила. Пострадавших более 30 человек.