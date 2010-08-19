Пробки в Нижнем Тагиле
19 августа 2010, 08:14ОбществоОльга
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Привычный путь для тагильских водителей и пассажиров вчера стал длиннее. До места назначения многие добирались в два раза дольше, чем обычно.
Вчера после закрытия южного въезда в Нижний Тагил городское движение осложнили пробки. Водители и их пассажиры стояли в пробках по 30-40 минут.
В ГИБДД сослались на администрацию города, которая приняла решение о закрытии южного въезда в город. В районе закрытого участка дороги установлены информационные знаки, сообщающие о пути объезда. Также движение контролируют посты ГИБДД на Свердловком тракте, на разъезде Екатеринбург-Серов, направляющие машины по объездной дороге.
По словам представителя ГИБДД, больших пробок и проблем на дороге вчера не было. Роста аварийности на дорогах в связи с изменениями дорожного движения в городе не наблюдается.
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