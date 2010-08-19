Пробки в Нижнем Тагиле

Вчера после закрытия южного въезда в Нижний Тагил городское движение осложнили пробки. Водители и их пассажиры стояли в пробках по 30-40 минут.

В ГИБДД сослались на администрацию города, которая приняла решение о закрытии южного въезда в город. В районе закрытого участка дороги установлены информационные знаки, сообщающие о пути объезда. Также движение контролируют посты ГИБДД на Свердловком тракте, на разъезде Екатеринбург-Серов, направляющие машины по объездной дороге.