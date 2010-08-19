Советы по вождению на мокрой дороге

Всегда проверяйте шины перед выездом и обращайте внимание на следующее:Поддерживайте необходимое давление в шинах. Правильный уровень давления вшинах указывается производителем автомобиля на кромке двери, дверномкосяке, бардачке или крышке топливного бака. Эта информация такжеуказана в руководстве к автомобилю. Число, указанное на боковине шины, -это не рекомендованное, а максимальное давление для шины. Вам следуетпроверять давление в шинах раз в месяц. Проверяйте глубину рисункапротектора. Достаточная глубина рисунка протектора обеспечитсопротивление заносам и аквапланированию.

Дождевая вода смешивается с грязью и маслом на поверхности дороги,создавая отличные условия для заносов. Лучший способ избежать этого -снизить скорость. Вождение на более низкой скорости обеспечит болееполный контакт шины с дорогой и тем самым к лучшему сцеплению.

Даже самые осторожные водители могут столкнуться с заносом. Если Вашавтомобиль занесло, помните о том, что не надо резко давить на тормоза.Если в автомобиле установлена ABS, не качайте педаль тормоза. Вместоэтого твердо и равномерно надавите на тормоза и поверните руль в сторонузаноса.

Вождение на мокрой дороге требует аккуратного использования всехосновных инструментов контроля автомобиля - рулевого управления,сцепления, тормозов и педали газа - и предоставляет больше условий дляошибок и экстренных ситуаций. Если Вы попали под дождь, подошвы Вашейобуви будут мокрыми и могут легко соскользнуть с педалей. Вытритеподошвы о коврики автомобиля перед запуском двигателя. Всем водителямследует регулярно проверять работу фар и задних огней, тормозных иповоротных огней. Тормозной путь на мокрой дороге в 3 раза длиннее, чемна сухой. Так как для торможения требуется большее расстояние важно неидти вплотную. Сохраняйте дистанцию равную длине примерно двухавтомобилей между собой и автомобилем впереди.

Старайтесь не пользоваться тормозами. По возможности уменьшайтескорость, сняв ногу с педали газа. Включите фары даже при легком дожде.Это поможет не только Вам видеть дорогу, но и другим водителям видетьВас. Если Ваш автомобиль оснащен фарами для дневного времени, включитеих и водители позади смогут видеть Вас лучше.

Вождение на мокрой дороге требует аккуратного использования всехосновных инструментов контроля автомобиля - рулевого управления,сцепления, тормозов и педали газа - и предоставляет больше условий дляошибок и экстренных ситуаций. Если Вы попали под дождь, подошвы Вашейобуви будут мокрыми и могут легко соскользнуть с педалей. Вытритеподошвы о коврики автомобиля перед запуском двигателя. Всем водителямследует регулярно проверять работу фар и задних огней, тормозных иповоротных огней.

Аквапланирование случается когда вода на дороге перед Вашим автомобилемсобирается быстрее, чем вес автомобиля может отвести ее с пути. Давлениеводы вынуждает автомобиль приподняться и скользить на тонком слое водымежду шинами и дорогой. В этот момент Ваш автомобиль может полностьюпотерять контакт с дорогой и Вам грозит опасность заноса или схода сполосы и даже с дороги. Для сопротивления аквапланированию проверяйтедавление в шинах, следите за высотой рисунка протектора шин и заменяйтеих при необходимости, уменьшайте скорость на мокрой дороге и объезжайтелужи. Попробуйте держаться сразу же за автомобилем впереди. Привозникновении аквапланирования не тормозите резко и не поворачивайте.Это приведет к заносу. Ослабьте нажим на педаль газа и Вы сновапочувствуете дорогу. Если нужно затормозить, сделайте это аккуратно,слегка качая педаль тормоза. Если Ваш автомобиль укомплектован ABS,тормозите как обычно; при необходимости компьютер автомобиля симитируетдействие качения.

Дворники могут не справиться со слишком сильным дождем и ветровое стеклобудет заливаться потоком воды. При такой ограниченной видимости лучшевсего подъехать к тротуару и подождать ослабления дождя. Лучшеостанавливаться на стоянках и охраняемых парковках. Если нет выборакроме обочины, припаркуйтесь как можно дальше от дороги и подождитеокончания грозы. Держите включенными фары и включите сигналы аварийнойостановки.

Вождение всегда становится тяжелым из-за начинающегося дождя, потому чтогрязь и масло с сухой дороги перемешиваются с водой и создают оченьскользкий слой. Контролировать дорогу всегда сложнее и водителю следуетбыть очень внимательным в течение первого получаса дождя.

Будьте очень внимательны при обгоне автомобилей.

Если Вы проехали по стоячей воде такой глубины, что замочили тормоза, легко промокните их, чтобы высушить.