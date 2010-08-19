Советы по вождению на мокрой дороге
Эти советы помогут Вам и Вашим пассажирам чувствовать себя в безопасности на дороге.
Всегда проверяйте шины перед выездом и обращайте внимание на следующее:Поддерживайте необходимое давление в шинах. Правильный уровень давления вшинах указывается производителем автомобиля на кромке двери, дверномкосяке, бардачке или крышке топливного бака. Эта информация такжеуказана в руководстве к автомобилю. Число, указанное на боковине шины, -это не рекомендованное, а максимальное давление для шины. Вам следуетпроверять давление в шинах раз в месяц. Проверяйте глубину рисункапротектора. Достаточная глубина рисунка протектора обеспечитсопротивление заносам и аквапланированию.
Дождевая вода смешивается с грязью и маслом на поверхности дороги,создавая отличные условия для заносов. Лучший способ избежать этого -снизить скорость. Вождение на более низкой скорости обеспечит болееполный контакт шины с дорогой и тем самым к лучшему сцеплению.
Даже самые осторожные водители могут столкнуться с заносом. Если Вашавтомобиль занесло, помните о том, что не надо резко давить на тормоза.Если в автомобиле установлена ABS, не качайте педаль тормоза. Вместоэтого твердо и равномерно надавите на тормоза и поверните руль в сторонузаноса.
Вождение на мокрой дороге требует аккуратного использования всехосновных инструментов контроля автомобиля - рулевого управления,сцепления, тормозов и педали газа - и предоставляет больше условий дляошибок и экстренных ситуаций. Если Вы попали под дождь, подошвы Вашейобуви будут мокрыми и могут легко соскользнуть с педалей. Вытритеподошвы о коврики автомобиля перед запуском двигателя. Всем водителямследует регулярно проверять работу фар и задних огней, тормозных иповоротных огней. Тормозной путь на мокрой дороге в 3 раза длиннее, чемна сухой. Так как для торможения требуется большее расстояние важно неидти вплотную. Сохраняйте дистанцию равную длине примерно двухавтомобилей между собой и автомобилем впереди.
Старайтесь не пользоваться тормозами. По возможности уменьшайтескорость, сняв ногу с педали газа. Включите фары даже при легком дожде.Это поможет не только Вам видеть дорогу, но и другим водителям видетьВас. Если Ваш автомобиль оснащен фарами для дневного времени, включитеих и водители позади смогут видеть Вас лучше.
Вождение на мокрой дороге требует аккуратного использования всехосновных инструментов контроля автомобиля - рулевого управления,сцепления, тормозов и педали газа - и предоставляет больше условий дляошибок и экстренных ситуаций. Если Вы попали под дождь, подошвы Вашейобуви будут мокрыми и могут легко соскользнуть с педалей. Вытритеподошвы о коврики автомобиля перед запуском двигателя. Всем водителямследует регулярно проверять работу фар и задних огней, тормозных иповоротных огней.
Аквапланирование случается когда вода на дороге перед Вашим автомобилемсобирается быстрее, чем вес автомобиля может отвести ее с пути. Давлениеводы вынуждает автомобиль приподняться и скользить на тонком слое водымежду шинами и дорогой. В этот момент Ваш автомобиль может полностьюпотерять контакт с дорогой и Вам грозит опасность заноса или схода сполосы и даже с дороги. Для сопротивления аквапланированию проверяйтедавление в шинах, следите за высотой рисунка протектора шин и заменяйтеих при необходимости, уменьшайте скорость на мокрой дороге и объезжайтелужи. Попробуйте держаться сразу же за автомобилем впереди. Привозникновении аквапланирования не тормозите резко и не поворачивайте.Это приведет к заносу. Ослабьте нажим на педаль газа и Вы сновапочувствуете дорогу. Если нужно затормозить, сделайте это аккуратно,слегка качая педаль тормоза. Если Ваш автомобиль укомплектован ABS,тормозите как обычно; при необходимости компьютер автомобиля симитируетдействие качения.
Дворники могут не справиться со слишком сильным дождем и ветровое стеклобудет заливаться потоком воды. При такой ограниченной видимости лучшевсего подъехать к тротуару и подождать ослабления дождя. Лучшеостанавливаться на стоянках и охраняемых парковках. Если нет выборакроме обочины, припаркуйтесь как можно дальше от дороги и подождитеокончания грозы. Держите включенными фары и включите сигналы аварийнойостановки.
Вождение всегда становится тяжелым из-за начинающегося дождя, потому чтогрязь и масло с сухой дороги перемешиваются с водой и создают оченьскользкий слой. Контролировать дорогу всегда сложнее и водителю следуетбыть очень внимательным в течение первого получаса дождя.
Будьте очень внимательны при обгоне автомобилей.
Если Вы проехали по стоячей воде такой глубины, что замочили тормоза, легко промокните их, чтобы высушить.
Останавливайтесь для отдыха каждые несколько часов или каждые 150 километров.