Ученые попытались выяснить, почему ссорятся супруги
19 августа 2010, 16:19ОбществоОльга
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Американские ученые попытались выяснить природу семейных ссор и провели опрос супругов по этому поводу. Как оказалось, мужчины и женщины по-разному понимают само слово "любовь".
Кроме того, пары крайне неохотно обращаются к профессиональным психологам и предпочитают решать свои проблемы между собой. Как пишет "Русская служба новостей", для мужчин "любовь" означает доверие, восхищение и признательность. А прекрасный пол ассоциирует "любовь" с другими вещами: заботой, нежностью, пониманием, преданностью и признанием.
Что касается поводов для ссор, то это довольно стандартный набор: из двух тысяч опрошенных большая часть назвала измены, воспитание детей, а также отношения с родственниками и друзьями.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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