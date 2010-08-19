Ученые попытались выяснить, почему ссорятся супруги

Кроме того, пары крайне неохотно обращаются к профессиональным психологам и предпочитают решать свои проблемы между собой. Как пишет "Русская служба новостей", для мужчин "любовь" означает доверие, восхищение и признательность. А прекрасный пол ассоциирует "любовь" с другими вещами: заботой, нежностью, пониманием, преданностью и признанием.