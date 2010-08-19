В Нижнем Тагиле формируется единая служба помощи в ЧС
Согласно федеральному законодательству, во всех российских городах при муниципальном органе управления должны функционировать единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС). В их задачи входит прием и анализ сообщений о любых чрезвычайных происшествиях, оценка и контроль обстановки.
В Нижнем Тагиле действует единая диспетчерская служба 01 с центром управления на базе 9 отряда противопожарной службы. На телефон ЕДДС за полгода поступает около 150 тысяч звонков. Однако техническая оснащенность пунктов связи не соответствует федеральному законодательству, к тому же ЕДДС должна быть муниципальной, а противопожарная служба находится в федеральном подчинении, сообщает пресс-служба Администрации города.
Сегодня в городе действует сектор по организации оперативного управления (городская диспетчерская служба). Он может стать базой для создания муниципальной единой дежурно-диспетчерской службы. Для этого мэр города Валентина Исаева предложила вывести сектор из состава администрации в муниципальное учреждение.
Софинансирование фомирования ЕДДС администрация планирует получить из областного бюджета на 2011.