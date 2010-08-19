В Тагиле все стабильно

Директор Нижнетагильского центра занятости Наталья Ветрова отметила стабилизацию на рынке труда: численность безработых тагильчан уменьшилась, снизилась напряженность на рынке труда - две вакансии на одного безработного, сократилась и численность работников, вынужденных трудиться в режиме неполного рабочего времени.

Нижнетагильский металлургический комбинат, Уралвагонзавод, Высокогорский ГОК, Уралхимпласт, химический завод "Планта" работают в штатном режиме, на всех этих предприятиях отмечено увеличение средней заработной платы, рост объемов производства, сообщает пресс-служба Администрации города.