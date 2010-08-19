В Тагиле все стабильно
Ситуация на предприятиях и в организациях Нижнего Тагила стабилизировалась. К такому выводу пришли участники заседания антикризисного штаба при Главе города.
Директор Нижнетагильского центра занятости Наталья Ветрова отметила стабилизацию на рынке труда: численность безработых тагильчан уменьшилась, снизилась напряженность на рынке труда - две вакансии на одного безработного, сократилась и численность работников, вынужденных трудиться в режиме неполного рабочего времени.
Нижнетагильский металлургический комбинат, Уралвагонзавод, Высокогорский ГОК, Уралхимпласт, химический завод "Планта" работают в штатном режиме, на всех этих предприятиях отмечено увеличение средней заработной платы, рост объемов производства, сообщает пресс-служба Администрации города.
На ОАО "Уралкриомаш" и ООО "Тагильский огнеупорный завод" работа идет стабильно, но с напряжением, отметили представители предприятий. До конца этого года Уралкриомаш планирует войти в график перечисления налоговых платежей, Тагильский огнеупорный завод прогнозирует достижение точки безубыточности в октябре-ноябре 2010 года.