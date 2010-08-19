ВУЗ-банк изменил условия розничного кредитования: до 200 тысяч рублей поручитель не требуется
19 августа 2010, 07:15ОбществоСергей Демидов
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Изменения в программу кредитования физических лиц внес ВУЗ-банк (Финансовая Группа Лайф ). Отныне быстрые кредиты на доверии от 5 тысяч до 1 млн рублей при сумме займа до 200 тысяч рублей (6 000 долларов США) предоставляются без обеспечения.
Ранее размер ссуды, при которой не требовался поручитель, составлял 150 тысяч рублей.
Заметим, что для получения кредита достаточно одного посещения банка, заявку можно сделать на сайте www.banklife.ruили позвонив в круглосуточный центр телефонного обслуживанияпо номеру 49-90-90.
"ВУЗ-банк постоянно пополняет и совершенствует линейку кредитных продуктов для физических лиц, которая и сейчас обладает широким диапазоном и отвечает потребностям разных категорий населения. Тому свидетельство – по итогам первого квартала 2010 года, согласно исследованию агентства "РБК.Рейтинг", по кредитам физическим лицам ВУЗ-банк вошел в топ-100 крупнейших банков России", – комментирует Наталья Козлова, управляющий офисом ОАО "ВУЗ-банк" в Нижнем Тагиле.
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