ВУЗ-банк изменил условия розничного кредитования: до 200 тысяч рублей поручитель не требуется

Ранее размер ссуды, при которой не требовался поручитель, составлял 150 тысяч рублей.

Заметим, что для получения кредита достаточно одного посещения банка, заявку можно сделать на сайте www.banklife.ruили позвонив в круглосуточный центр телефонного обслуживанияпо номеру 49-90-90.