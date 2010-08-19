Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
ВУЗ-банк изменил условия розничного кредитования: до 200 тысяч рублей поручитель не требуется
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

ВУЗ-банк изменил условия розничного кредитования: до 200 тысяч рублей поручитель не требуется

19 августа 2010, 07:15ОбществоСергей Демидов
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?