четвертый_не_лишний: россиянки объявили протест Министерству просвещения

Россиянки запустили флешмоб #четвертый_не_лишний в социальных сетях после того, как в Министерстве просвещения предложили многодетным семьям не брать под опеку приёмных детей.
В знак протеста семьи публикуют фотографии с закрашенными силуэтами и рассказывают о том, какое будущее бы ждало их приёмных детей в случае принятия закона.
Новый закон в прямом смысле погубит жизни сотен и тысяч детей, которые так никогда и не узнают, что такое семья и забота. Которым напишут в карте диагноз «умственная отсталость» и не разрешат учиться и получить профессию,пишут родители в соцсетях.
Согласно тексту законопроекта, прописывается запрет россиянам, в семьях которых проживает трое детей, брать под опеку и попечительство воспитанников детских домов. Документ был подписан заместителем министра просвещения РФ Татьяной Синюгиной.
16 августа министр просвещения России Ольга Васильева предложила ужесточить требования к семьям, желающим усыновить ребёнка, а также сократить допустимое число детей в приёмной семье в будущем. По мнению Васильевой, семья не может быть как детский сад или семейный детских дом.