четвертый_не_лишний: россиянки объявили протест Министерству просвещения

В знак протеста семьи публикуют фотографии с закрашенными силуэтами и рассказывают о том, какое будущее бы ждало их приёмных детей в случае принятия закона.

Новый закон в прямом смысле погубит жизни сотен и тысяч детей, которые так никогда и не узнают, что такое семья и забота. Которым напишут в карте диагноз «умственная отсталость» и не разрешат учиться и получить профессию,пишут родители в соцсетях.

Согласно тексту законопроекта, прописывается запрет россиянам, в семьях которых проживает трое детей, брать под опеку и попечительство воспитанников детских домов. Документ был подписан заместителем министра просвещения РФ Татьяной Синюгиной.