Екатеринбургский фотограф Лошагин претендует на автомобили убитой им жены

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Екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, осужденный за убийство жены-фотомодели Юлии Прокопьевой, требует с ее матери половину стоимости автомобилей, принадлежавших убитой.
Сюжеты: Екатеринбург
Мама погибшей Юлии вступает в наследство и собирается оформлять документы на две Audi TT, принадлежавших дочери.
Однако Дмитрий Лошагин требует половину их стоимости и грозит, что в противном случае будет взыскивать эти деньги через суд.
В 2015 году Лошагину после первого оправдательного суда уже удалось получить наследство убитой жены в виде 2 млн рублей.
В свою очередь, родственники Юлии выдвигают свои требования к Лошагину, пытаясь взыскать с него деньги и добиваясь ареста его квартиры на улице Белинского, возле которой произошло убийство.
Мать Юлии объединилась в этом деле с бывшей женой фотографа Татьяной. Они намерены подать к нему совместный иск на более 8 млн рублей, пишет URA.RU.
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