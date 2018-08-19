Екатеринбургский фотограф Лошагин претендует на автомобили убитой им жены

Мама погибшей Юлии вступает в наследство и собирается оформлять документы на две Audi TT, принадлежавших дочери.

Однако Дмитрий Лошагин требует половину их стоимости и грозит, что в противном случае будет взыскивать эти деньги через суд.

В 2015 году Лошагину после первого оправдательного суда уже удалось получить наследство убитой жены в виде 2 млн рублей.

В свою очередь, родственники Юлии выдвигают свои требования к Лошагину, пытаясь взыскать с него деньги и добиваясь ареста его квартиры на улице Белинского, возле которой произошло убийство.