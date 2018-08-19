Кондитеры, монах и гостья из Гвинеи: тагильчане встретятся с иностранцами

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В течение десяти дней в рамках международной дружбы в Нижнем Тагиле пройдут четыре встречи с иностранными гостями.
Сюжеты: Нижний Тагил
19 августа в 12.00 состоится встреча со странствующим монахом из Индии.
22 августа в 16.00 пройдет кондитерский мастер-класс с гостем из Ганы. Участники приготовят национальные сладости.
25 августа в 12.00 гостья из Вьетнама также научит тагильчан приготовлению национальных кондитерских изделий.
27 августа в 18.00 жители города встретятся с гостьей из Экваториальной Гвинеи.
Все встречи пройдут в Центре молодежного иновационного творчества «Капитан» по адресу: проспект Строителей, 27. На мастер-классы необходима предварительная запись.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей