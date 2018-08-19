Кондитеры, монах и гостья из Гвинеи: тагильчане встретятся с иностранцами

19 августа в 12.00 состоится встреча со странствующим монахом из Индии.

22 августа в 16.00 пройдет кондитерский мастер-класс с гостем из Ганы. Участники приготовят национальные сладости.

25 августа в 12.00 гостья из Вьетнама также научит тагильчан приготовлению национальных кондитерских изделий.

27 августа в 18.00 жители города встретятся с гостьей из Экваториальной Гвинеи.