Ребёнок потерялся по время празднования Дня города в Екатеринбурге

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В минувшую субботу, 18 августа, во время празднования Дня города в Екатеринбурге потерялся ребёнок.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Znak.com
Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Они уточнили, что мальчик пропал в районе сцены драмтеатра. На вид ребёнку около 8 лет.
Спустя некоторое время полицейские нашли школьника. Он был напуган, как и его отец.
На празднике потерявшийся мальчик находился вместе со старшим братом и папой.
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