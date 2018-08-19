Сшить платье для девочки: тагильчанки приняли участие в конкурсе «Лучшая швея»
Сегодня, 09:40Общество
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Швеи из Нижнего Тагила принимали участие в конкурсе «Лучшая швея», который прошел в Екатеринбурге. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Славим человека труда!».
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
В состязании принимали участие 14 швей из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Красноуфимска и Невьянска. Согласно заданию, каждая из конкурсанток должна была сшить платье для девочки. Изделия будут переданы воспитанницам одного из детских домов Свердловской области.
Оценивали работы представители учебных заведений Екатеринбурга, Первоуральска, Нижнего Тагила, швейного предприятия из Невьянска и Ассоциации предприятий легкой промышленности Свердловской области «Свердлегпром»,сообщили в правительстве региона.
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Лучшими стали три сотрудницы екатеринбуржских предприятий. Победительницы получат денежное поощрение в размере 55, 45 и 30 тысяч рублей за три призовых места соответственно.
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