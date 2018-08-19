Сшить платье для девочки: тагильчанки приняли участие в конкурсе «Лучшая швея»

В состязании принимали участие 14 швей из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Красноуфимска и Невьянска. Согласно заданию, каждая из конкурсанток должна была сшить платье для девочки. Изделия будут переданы воспитанницам одного из детских домов Свердловской области.