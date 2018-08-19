Виртуальное путешествие по Индии прошло в библиотеке №6 в Нижнем Тагиле

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В нижнетагильской детской библиотеке №6 на Вагонке прошла развлекательно-познавательная встреча «Привет из будущего», где ребята совершили виртуальное путешествие по Индии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Юные читатели познакомились с символом крупнейшего государства Южной Азии — мавзолеем-мечетью Тадж Махалом. По фрагменту картинки ребята отгадали священное животное Индии — корову, а расшифровав ребус, узнали, что Гималайские горы стали местом обитания снежного барса.
Также дети научились приветствовать друг друга по-индийски, а девочки попробовали облачиться в традиционную одежду индианок — сари.
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Ребята познакомились с традиционным индийским праздником красок Холи. В конце программы детей ждали сладкие подарки и индийские гирлянды из цветов, сообщает Центральная городская библиотека.
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