Виртуальное путешествие по Индии прошло в библиотеке №6 в Нижнем Тагиле

Юные читатели познакомились с символом крупнейшего государства Южной Азии — мавзолеем-мечетью Тадж Махалом. По фрагменту картинки ребята отгадали священное животное Индии — корову, а расшифровав ребус, узнали, что Гималайские горы стали местом обитания снежного барса.

Также дети научились приветствовать друг друга по-индийски, а девочки попробовали облачиться в традиционную одежду индианок — сари.