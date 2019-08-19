Активисты подарили Екатеринбургу сайт о святой Екатерине
В столице Урала активисты создали сайт о святой Екатерине.
Сайт был представлен в паблике «Храм святой Екатерины» во Вконтакте, создание сайта приурочено к 296-летию Екатеринбурга.
Мы разные, но нас объединяет Небесная Покровительница нашего города Екатеринбурга – Святая Екатерина,написано на сайте.
На ресурсе размещены краткая история основания Екатеринбурга, отдельно история Екатерины, информация о проектах. При этом сайт не имеет отношения к «Фонду святой Екатерины», какой-либо информации о строительстве храма там нет.
Напомним, сейчас мэрия Екатеринбурга планирует проведение опроса по выбору нового места для строительства храма. Театральный сквер после серии пикетов был исключен из списка территорий под застройку. Руководители РМК и УГМК Игорь Алтушкин и Андрей Козицын заявили, что готовы вернуть Екатеринбургу участок, арендованный под строительство.