Активисты подарили Екатеринбургу сайт о святой Екатерине

Сайт был представлен в паблике «Храм святой Екатерины» во Вконтакте, создание сайта приурочено к 296-летию Екатеринбурга.

Мы разные, но нас объединяет Небесная Покровительница нашего города Екатеринбурга – Святая Екатерина,написано на сайте.

На ресурсе размещены краткая история основания Екатеринбурга, отдельно история Екатерины, информация о проектах. При этом сайт не имеет отношения к «Фонду святой Екатерины», какой-либо информации о строительстве храма там нет.