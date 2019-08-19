Екатеринбуржцы просят у Киркорова разрешение поставить надгробие на могиле его предка

Тело родственника Филиппа Киркорова захоронено на Ивановском кладбище Екатеринбурга. В 2017 году артист впервые посетил могилу предка и обещал, что «обязательно в ближайшее время поставит своему прадеду хороший памятник». Правда за прошедшее время, как уверяют историки, ничего не произошло. Екатеринбуржцы решили взять дело в свои руки и установить надгробие самостоятельно. Для этого им нужно разрешение певца.

У соседских могил устанавливаются новые памятники. Здесь — ничего. Поэтому я через социальные сети поинтересовался у его генерального директора Геннадия Рыбака: «Если по каким-то причинам у Филиппа Киркорова не получается сделать памятник, может, он будет не против, чтобы мы сами его сделали?»,рассказал Илья Коровин, представитель общества «Мемориал Романовых в Екатеринбурге».

Установка большого памятника не планируется. Историки заявили, что будет достаточно обычной каменной плиты.