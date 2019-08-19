Минпросвещения рекомендовало ограничить использование мобильных в школах
Министерство просвещения порекомендовало регионам рассмотреть вопрос об ограничении использования детьми мобильных телефонов в образовательных учреждениях, сообщает РИА «Новости».
Меры по ограничению использования телефонов связаны с повышением эффективности образовательного процесса и заботой о здоровье школьников. Специалисты советуют не носить телефон на шее и поясе, а также максимально удалять его от головы во время разговора, используя гарнитуру или громкую связь.
Кроме того, в Минпросвещения отметили, что длительное использование телефона сказывается на внимании, памяти и работоспособности детей.
61% опрошенных школьников, 90% учителей и 89% родителей поддержали инициативу. Три четверти опрошенных также высказались за то, чтобы педагоги также отказались от использования сотовых телефонов во время учебного процесса.
Минпросвещения рекомендует школам предусмотреть места для хранения мобильных телефонов, а также согласовать способы коммуникации родителей с детьми в случае необходимости. Также ограничения не должны касаться тех детей, которые с помощью телефона проводят мониторинг своего здоровья, например, измеряют уровень сахара при диабете.