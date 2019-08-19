Минпросвещения рекомендовало ограничить использование мобильных в школах

Меры по ограничению использования телефонов связаны с повышением эффективности образовательного процесса и заботой о здоровье школьников. Специалисты советуют не носить телефон на шее и поясе, а также максимально удалять его от головы во время разговора, используя гарнитуру или громкую связь.

Кроме того, в Минпросвещения отметили, что длительное использование телефона сказывается на внимании, памяти и работоспособности детей.

61% опрошенных школьников, 90% учителей и 89% родителей поддержали инициативу. Три четверти опрошенных также высказались за то, чтобы педагоги также отказались от использования сотовых телефонов во время учебного процесса.