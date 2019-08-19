НТКРЗ выставил на продажу детский сад с новой ценой

Согласно условию торгов, желающим приобрести здание детского сада необходимо подать заявку и внести 20% задатка от начальной цены. В случае, если торги на состоятся, каждые семь дней будет происходить снижение цены на 10%.

Как ранее сообщал TagilCity.ru, о намерении приобрести детский сад заявляла администрация Нижнего Тагила — чтобы сохранить дошкольное учреждение для Нижнего Тагила. Для этого были пересмотрены параметры бюджета. Объект выставлен на продажу с обременением, что усложняет его переформатирование для нового собственника. Ранее НТКРЗ безуспешно пытался продать детский сад 18,3 млн рублей. В конце июля совет директоров завода принял решение снизить цену.