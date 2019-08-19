Приставы могут начать информировать должников по СМС

Соответствующие поправки в закон «Об исполнительном производстве» были внесены в Госдуму России, пишет ТАСС со ссылкой на Минюст. В случае принятия закона россияне, например, смогут получать по СМС информацию о начале исполнительного производства. Аналогично можно будет узнавать об ограничениях на выезд за границу. Услуга не является обязательной. Россияне могут продолжить пользоваться привычными способами информирования.