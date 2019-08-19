Пропавшие в лесу под Нижним Тагилом бабушка и внучка найдены
Сегодня, 12:02ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Пенсионерка и 15-летняя школьница, пропавшие в лесу сутки назад, найдены сегодня около 10 часов утра, сообщает Центр защиты населения.
Сюжеты: Нижний Тагил
Заблудившиеся в лесу 18 августа грибники вышли на звук сирены пожарной машины. В настоящий момент они доставлены домой, медицинская помощь им не потребовалась.
Поисками занимались спасатели Центра защиты населения и поисковый отряд «Скорпион».
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