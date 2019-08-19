В Артемовском прокуратура проводит проверку по сообщению об отравлении детей
Сегодня, 11:22ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Надзорное ведомство организовало проверку по сообщению СМИ о нарушении санитарных норм в оздоровительном лагере, сообщает прокуратура Свердловской области.
Проверка организована в МУП «Загородный оздоровительный комплекс имени Павлика Морозова «Санаторно-курортный лагерь круглогодичного действия «Талый ключ», расположенный в поселке Сосновый Бор. В настоящий момент в лагере находятся 490 детей. По данным работников лагеря, фактов отравления детей не зафиксировано.
Прокуратура при взаимодействии с представителями Роспотребнадзора возьмет пробы пищи и воды, а также смывы с поверхностей пищеблока. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.
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