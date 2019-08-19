В Берёзовском заведующая детсадом похитила из бюджета 2,4 миллиона рублей
В отношении заведующей детского сада № 25 в посёлке Лосиный в Берёзовском вынесено обвинительное заключение по статье о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. В течение семи лет женщина обманом получала из бюджета деньги, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В период с октября 2009 года по декабрь 2016 года обвиняемая, находясь в должности заведующей, трудоустраивала на вакантные должности лиц, которые по факту не исполняли своих обязанностей.
Например, она приняла на работу старшего воспитателя (с совмещением должности музыкального работника), которая фактически находилась на территории Ханты-Мансийского автономного округа. За фиктивных работников женщина получала заработную плату и иные выплаты. Всего из бюджета Березовского городского округа таким образом было похищено 2,4 млн рублей.
Постановлением Березовского городского суда заведующую признали виновной и назначили наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также суд обязал взыскать с обвиняемой в пользу муниципального образования более 2,4 млн рублей.