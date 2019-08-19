В Берёзовском заведующая детсадом похитила из бюджета 2,4 миллиона рублей

В период с октября 2009 года по декабрь 2016 года обвиняемая, находясь в должности заведующей, трудоустраивала на вакантные должности лиц, которые по факту не исполняли своих обязанностей.

Например, она приняла на работу старшего воспитателя (с совмещением должности музыкального работника), которая фактически находилась на территории Ханты-Мансийского автономного округа. За фиктивных работников женщина получала заработную плату и иные выплаты. Всего из бюджета Березовского городского округа таким образом было похищено 2,4 млн рублей.