В Екатеринбурге через суд обязали отремонтировать объект культурного наследия
Сегодня, 09:54ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Прокуратура через суд добилась ремонта объекта культурного наследия «Дом фабриканта, богатый художественной лепкой во внутренних помещениях», расположенного в Екатеринбурге на улице Пролетарская, 3, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
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В результате обследования объекта установлено, что здание разрушается, находится в неудовлетворительном состоянии и требует принятия мер по его сохранению. Здание находится в ведении ГУП «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области». Надзорное ведомство выяснило, что организация должных мер по сохранению объекта не принимает.
Ленинский районный суд Екатеринбурга исковые требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме и возложил на ответчика обязанность по разработке научно-проектной документации и проведению ремонтно-восстановительных работ.
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