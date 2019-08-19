В Екатеринбурге через суд обязали отремонтировать объект культурного наследия

В результате обследования объекта установлено, что здание разрушается, находится в неудовлетворительном состоянии и требует принятия мер по его сохранению. Здание находится в ведении ГУП «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области». Надзорное ведомство выяснило, что организация должных мер по сохранению объекта не принимает.