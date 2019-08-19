В Екатеринбурге обокрали участников волонтёрского движения

В День города волонтёры занимались реставрацией фасада старинного особняка XIX века, расположенного на улице Чернышевского, 6. Они ненадолго отвлеклись на то, чтобы спасти раненого скворца, оставив на столе инструменты. Пока волонтёры занимались птицей, неизвестный молодой человек украл у них краскопульт, которым грунтовали бревна. Момент кражи попал на запись камер видеонаблюдения.

Стоимость краскопульта невелика, около 2 тысяч рублей, но ведь дело не в цене. Если вы узнали человека, стащившего чужую вещь, пожалуйста, сообщите нам, либо передайте ему, как некрасиво он поступил и что мы ждем наш краскопульт обратно. В полицию не обращались. В прошлом году на площадке фестиваля по адресу Вайнера, 68 у нас украли копилку с пожертвованными деньгами. Мы написали заявление в тот же вечер. В дежурной части сказали, что примут заявление, но найти они вряд ли найдут. И в итоге не нашли,рассказали волонтёры.