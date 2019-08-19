В Екатеринбурге предложили увековечить фразу пилота «Уральских авиалиний»

В УГМК-холдинге, который владеет зданием, сообщили, что рассмотрят предложение. В настоящий момент на здании размещена надпись «Кто мы, откуда, куда мы идем» авторства уличного художника Тимы Ради.

Напомним, экипаж борта А321 посадил самолет с технической неисправностью, возникшей из-за попадания в двигатели птиц. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Во время посадки пилот Дамир Юсупов принял решение не выпускать шасси, хотя это противоречило инструкциям. Пилоты были удостоены звания Героев России.