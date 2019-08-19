В Екатеринбурге предложили увековечить фразу пилота «Уральских авиалиний»
Сегодня, 14:54ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Жители Екатеринбурга предложили разместить на крыше приборостроительного завода фразу пилота «Уральских авиалиний» «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», пишет «Новый день».
Сюжеты: Екатеринбург
В УГМК-холдинге, который владеет зданием, сообщили, что рассмотрят предложение. В настоящий момент на здании размещена надпись «Кто мы, откуда, куда мы идем» авторства уличного художника Тимы Ради.
Напомним, экипаж борта А321 посадил самолет с технической неисправностью, возникшей из-за попадания в двигатели птиц. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Во время посадки пилот Дамир Юсупов принял решение не выпускать шасси, хотя это противоречило инструкциям. Пилоты были удостоены звания Героев России.
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