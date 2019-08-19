В Екатеринбурге в медосвидетельствовании участника резонансного ДТП нашли ошибки
Сегодня, 13:29ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Автоэксперт Максим Едрышов на своей странице в соцсети сообщил об ошибках в медосвидетельствовании Владимира Васильева, участника резонансного ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге.
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В документе неверно указано имя участника ДТП, а также дата забора биоматериала. Едрышов подчеркнул, что данный документ, несмотря на очевидные ошибки, был принят полицией и следствием.
Напомним, что ДТП произошло 4 августа. Васильев за рулем иномарки въехал в «Ладу», ожидающую разрешающего сигнала светофора. В результате ДТП погибли два человека. Сейчас Васильев находится в СИЗО, ему предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».
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