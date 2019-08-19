В Екатеринбурге в медосвидетельствовании участника резонансного ДТП нашли ошибки

В документе неверно указано имя участника ДТП, а также дата забора биоматериала. Едрышов подчеркнул, что данный документ, несмотря на очевидные ошибки, был принят полицией и следствием.

Напомним, что ДТП произошло 4 августа. Васильев за рулем иномарки въехал в «Ладу», ожидающую разрешающего сигнала светофора. В результате ДТП погибли два человека. Сейчас Васильев находится в СИЗО, ему предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».