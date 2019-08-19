В Кольцово у пассажира нашли запрещенную литературу
Сегодня, 10:03ОбществоФото: Уральское таможенное управление
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В Екатеринбурге таможенники обнаружили в багаже пассажира в Кольцово экстремистскую литературу, сообщает Уральское таможенное управление.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина, в багаже которого найдены несколько религиозных книг, пояснил, что литературу передали ему знакомые, сам он работает водителем-экспедитором. Лингвистическая экспертиза изъятой литературы показала, что одна из книг входит в Федеральный список экстремистских материалов.
В отношении пассажира составлен протокол об административном правонарушении.
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