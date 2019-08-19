В лесу под Нижний Тагилом пропали пенсионерка и школьница
Сегодня, 11:00ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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18 августа в лесу под Нижним Тагилом пропали 70-летняя пенсионерка и ее 15-летняя внучка, сообщает поисковый отряд «Скорпион».
Сюжеты: Нижний Тагил
Пенсионерку и школьницу утром в лес отвез родственник, они отправились за грибами. К вечеру грибники так и не вернулись. Поиски начались в 10 часов вечера, до настоящего времени пропавших найти не удалось.
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