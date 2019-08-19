В Нижней Салде депутат лишился мандата из-за использования пиратского ПО

В отношении депутата Думы городского округа Нижняя Салда 6 созыва Владимира Соловьёва 9 августа 2019 года было вынесено обвинительное заключение по статье «Незаконное использование объектов авторского права в крупном размере с использованием служебного положения». Следствию удалось доказать, что в феврале–марте 2018 года депутат Соловьёв, являясь директором управляющей компании «Жилой дом», использовал в своей организации нелицензионные версии ПО корпорации Майкрософт и ООО «1С». Ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Прокуратура в результате проверки установила, что после вступления приговора в силу, Владимир Соловьёв не сложил с себя полномочия народного избранника, как того требует законодательство о муниципальной службе. В связи с этим, прокурор вынес председателю Думы городского округа представление об устранении нарушений закона. 15 августа решением представительного органа муниципального образования полномочия депутата Соловьёва были прекращены.