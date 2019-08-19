В Талице местный житель осуждён на 10 лет за незаконный сбыт наркотиков
Сегодня, 18:36ОбществоФото: pxhere.com
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Талицкий районный суд признал местного жителя виновным в покушении на незаконный сбыт наркотического средства. Следующие 10 лет мужчина проведёт в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
По материалам уголовного дела, в марте 2019 года подсудимый приобрёл пять грамм наркотика через интернет на сумму в 1 300 рублей. После оплаты он получил сообщение с адресом и точным описанием места расположения закладки.
Через несколько дней мужчина позвонил знакомому и предложил ему купить оставшуюся часть наркотика за 1 500. Молодые люди договорились встретиться на следующий день для совершения сделки, но продавца задержали сотрудники полиции при выходе из подъезда своего дома. В ходе досмотра у задержанного при себе оказался свёрток с наркотическим веществом.
18 августа 2019 года судья, рассмотрев материалы уголовного дела, вынес обвинительное заключение.
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