В Талице местный житель осуждён на 10 лет за незаконный сбыт наркотиков

По материалам уголовного дела, в марте 2019 года подсудимый приобрёл пять грамм наркотика через интернет на сумму в 1 300 рублей. После оплаты он получил сообщение с адресом и точным описанием места расположения закладки.

Через несколько дней мужчина позвонил знакомому и предложил ему купить оставшуюся часть наркотика за 1 500. Молодые люди договорились встретиться на следующий день для совершения сделки, но продавца задержали сотрудники полиции при выходе из подъезда своего дома. В ходе досмотра у задержанного при себе оказался свёрток с наркотическим веществом.