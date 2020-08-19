Онлайн-конференция «Управление бизнесом» даёт возможности для развития вашего дела

Мощный концентрат практических знаний от федеральных экспертов для всех, кто ищет возможности для развития бизнеса, управляет командой или запускает стартап - 27 и 28 августа.

Освойте актуальные управленческие технологии и найдите новые стратегии развития на онлайн-конференции “Управление бизнесом”, которая пройдет 27 и 28 августа. Конференция проводится в рамках масштабного форума Уральская Интернет Неделя. Реальный опыт экспертов-практиков и успешных действующих предпринимателей по управлению командой, организации процессов внутри компании и выбору сервисов даст мощный толчок для развития вашего бизнеса. В программе: Управленческие техники

Сервисы, которые экономят время и деньги

Грамотный старт бизнеса

Стратегии масштабирования

Ответы на вопросы в прямом эфире и личные консультации

Нетворкинг

Призы от партнеров конференции Регистрируйся и управляй эффективно! Количество мест ограничено, для участия требуется регистрация на сайте Конференция проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 27-28 августа, начало в 11:00 Участие бесплатное.

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