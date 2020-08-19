Онлайн-конференция «Управление бизнесом» даёт возможности для развития вашего дела

Освойте актуальные управленческие технологии и найдите новые стратегии развития на онлайн-конференции “Управление бизнесом”, которая пройдет 27 и 28 августа. Конференция проводится в рамках масштабного форума Уральская Интернет Неделя.
Реальный опыт экспертов-практиков и успешных действующих предпринимателей по управлению командой, организации процессов внутри компании и выбору сервисов даст мощный толчок для развития вашего бизнеса.
В программе:
Регистрируйся и управляй эффективно! Количество мест ограничено, для участия требуется регистрация на сайте
Конференция проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
27-28 августа, начало в 11:00
Участие бесплатное.