Приморью не хватает мощности

Более того, подразделение ДРСК каждый год стабильно не тратит все выделенные в рамках инвестиционной программы средства. Такие денежные «хвосты» могут доходить и до ста миллионов рублей. Отмем, что в Приморье есть небольшой город Артем, где очень трудно подключиться к электросетям, точно также обстоят дела с подключением и у граждан, проживающих на территории опережающего развития «Надеждинская», находящейся под Владивостоком. Однако на данный момент даже нельзя говорить о каком-либо опережающем развитии, ведь в самом регионе не хватает энергомощностей.