Приморью не хватает мощности

В Приморье не закупается современное оборудование для энергетической инфраструктуры. Профильные компании не заботятся об обновлении технологий, из-за чего появилась проблема нехватки энергомощностей.

Как сообщает портал DEITA.RU, глава Приморского края Олег Кожемяко был вынужден взять проблему с недостаточностью энергомощностей под свой персональный контроль. Нехватка мощностей увеличивается ежегодно, но энергетические компании не собираются решать эти проблемы. Важно отметить, что для филиала «Дальневосточной распределительной сетевой компании» (сокр. ДРСК) в Приморском крае, который называется «Приморские электрические сети», стабильно раз в год выделяются инвестиционные денежные средства в рамках соответствующей инвестпрограммы. Каждый год объем денег для подразделения исчисляется сотнями миллионов рублей. Например, в 2021 году объем денег от инвестиционной программы составит один миллиард рублей. По задумке эти средства должны быть направлены на развитие энергетической инфраструктуры. Еще немного цифр: в 2020 году подразделение получило 878 млн рублей, а в 2018 году — 941 миллион рублей. При таком финансировании в Приморье степень исчерпаемости мощностей достигла примерно 60-80%. Другими словам, закончился срок эксплуатации оборудования. На данный момент компания ДРСК использует объекты, возраст которых составляет свыше 25 лет. Встает вопрос: неужели инвестиционных денег недостаточно, чтобы провести модернизацию оборудования? Если искать ответ на данный вопрос в документации подразделения, то станет понятно, что в планах компании на ближайшие пять лет по реализации инвестиционных средств нет данных о строительстве новых инфраструктурных объектов или капитальном ремонте старых. Однако ДРСК хочет расходовать инвестсредства для покупки новой мебели, еще одних стиральных машин, а также для приобретения охранного оборудования. В общей сложности на эти пункты в текущем году потрачено 784 миллиона рублей. При этом в этих планах на реализацию денег нет по-настоящему важных и нужных проектов для Приморья. Например, нет программы для создания центрального электроснабжения в изолированных места региона, а также нет планов на капитальное восстановление ПС 35/6 кВ «Связь», который расположен в городе Находке. Более того, подразделение ДРСК каждый год стабильно не тратит все выделенные в рамках инвестиционной программы средства. Такие денежные «хвосты» могут доходить и до ста миллионов рублей. Отмем, что в Приморье есть небольшой город Артем, где очень трудно подключиться к электросетям, точно также обстоят дела с подключением и у граждан, проживающих на территории опережающего развития «Надеждинская», находящейся под Владивостоком. Однако на данный момент даже нельзя говорить о каком-либо опережающем развитии, ведь в самом регионе не хватает энергомощностей.

