Ресурсный потенциал «Восток Ойл» оценили в 5 млрд тонн нефти

«Роснефть» не останавливала развитие своего проекта, невзирая на постпандемический кризис и наложение ограничений от сделки со странами ОПЕК+. Эксперты прогнозируют, что проект «Восток Ойл» сможет увеличивать ВВП России на 2% каждый год.

Как сообщает портал «Нефть Капитал», Роснефть продолжает реализацию своего проекта, который называется «Восток Ойл». Проект соединил несколько месторождений: Западно-Иркинский лицензионный участок, Ванкорский кластер, Пайяхскую группу месторождений, а также месторождения Восточно-Таймырского кластера. Прогнозируемый объем добычи через четыре года (к 2024 году) составит 25 миллионов тонн. При этом уже в 2027 году добыча, по прогнозам, достигнет 50 млн тонн. А через десять лет объем добычи сырья будет составлять 115 млн тонн. Кроме того, у сырья с этих месторождений свойства намного лучше, чем у ближневосточной нефти. К примеру, сера там достигает 0,02%, а плотность составляет 0,826 грамма на куб. сантиметр. В целом на данный момент в Красноярском крае начинается полноценная подготовка нового района крупнейшей нефтедобычи. Академик РАН Алексей Конторович заявляет, что Красноярский край за десять лет может стать таким регионом, где начнется новая веха развития отечественной нефтедобычи. Так, в этих местностях сырьевая база очень высокая. В прошлом году «Роснедра» поставили на государственный баланс 1,2 млрд тонн нефти для Пайяхской группы месторождений. Более того, в 2019 году Роснефть смогла на конкурсной основе стать владельцем Западно-Иркинской территории, которая находится в непосредственной близости к Пайяхе. На данном участке ресурс углеводородов составляет порядка миллиарда тонн. Первые работы для разведки местности будут начаты уже в скором времени. Положительную динамику фиксируют эксперты и у Ванкорского кластера. В частности, недавно компания «Роснефть» обнаружила еще одно Новоогненное месторождение, которое находится между Ямало-Ненецким автономным округом и Красноярским краем. Таким образом, рост Ванкорского проекта увеличился потенциально более чем в два раза. Кроме того, с момента первой добычи сырья в промышленных масштабах объем запасов нефти возрос на 20%, а газ увеличился на 50%. Эксперты положительно оценивают «Восток Ойл». Академики РАН заявляют, что можно ожидать такого экономического эффекта от проекта, который превысит 9 рублей на один инвестиционный рубль. Кроме того, «Восток Ойл» может увеличить ВВП России на 2% в год. Анна Бутко, которая является аналитиком компании «АТОН», утверждает, что «Восток Ойл» — это стратегический проект, ресурсный потенциал которого составляет пять млрд тонн. В настоящий момент у «Восток Ойл» уже подготовлена инфраструктура. Так, у проекта имеется семь тыс. километров межпромысловых трубопроводов. Более того, есть парки для хранения сырья. Для реализации данного проекта привлекут около ста тысяч сотрудников, возведут 15 рабочих городков, а также 2 морских порта и 3 аэродрома. Также «Роснефть» хочет за несколько лет сделать из Северного морского пути новую транспортную артерию, а соответственно, увеличить грузопоток арктической магистрали.

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