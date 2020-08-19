Угрожал ножом: екатеринбуржец похитил девушку и хотел себя поджечь у нее на глазах

В Екатеринбурге задержали мужчину, который удерживал в квартире 25-летнюю девушку, угрожая ей ножом, рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Мужчина стоял возле одного из домов на улице Шарташской. Он увидел знакомую девушку, приставил ей нож к горлу и повел ее в ее же квартиру. Злоумышленник удерживал ее там всю ночь. При этом он облил себя горючей жидкостью, сказав, что подожжёт себя. Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что утром в полицию поступил звонок о конфликте в одной из квартир. Дверь полицейским отрыла девушка, мужчина стоял сзади и приставил ей нож к горлу. В другой руке он держал зажигалку, грозя поджечь себя. Полицейские сумели обезвредить мужчину, уговорив отпустить девушку, и взять в заложники одного из них. В итоге мужчина был задержан, мотивы его поступка неизвестны, за время, проведённое с девушкой, он не совершил насильственных действий в отношении нее. Задержанному предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Ему предъявлено обвинение в похищении человека и незаконном проникновении в жилище, совершенных с угрозой применения насилия. Полицейских, спасших екатеринбурженку, планируют наградить.

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