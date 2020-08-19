В «Единой России» рассказали о мерах по защите окружающей среды

«Наш проект можно отнести к уникальным. Когда мы его создавали, помимо безусловного упора на наши региональные и местные организации, мы объединили зоозащитников, активистов и специалистов», — рассказал координатор проекта, руководитель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он также добавил, что на сегодняшний день «Чистая страна» занимается организацией поля для диалога приблизительно 900 экологических и зоозащитных структур по всей России.
Как пишут Novostivolgograda, в начале 2019 года в Челябинске прошел форум «Чистая страна», по результатам которого остановились на двух направлениях работы. Речь идет о решении строго обозначенных проблем в экологической сфере и о доработке законодательства. Так, в числе первых решений оказалось прекращение возведения целлюлозно-бумажного завода в Волгоградской области. Его хотели расположить на берегу Рыбинского водохранилища, что могло причинить крупный ущерб экологической среде Волги. В партии продолжают работать по данному направлению вместе с российским правительством, стараясь не допускать такого рода ситуаций в будущем.
Кроме этого, активисты партпроекта взяли под свой контроль проблему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионах. Волонтерами отслеживается как создание требуемой инфраструктуры, так и тарифообразование и вся работа, которую взяли на себя регоператоры по обращению с ТКО. Сегодня злоупотребления отмечаются в 30 областях РФ.
Как рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак, активисты уже выявили схемы мошенничества, по которым операторы включали в квитанции на оплату услуг двойную стоимость.
Также ежегодно в регионах организуют субботники, к которым привлечены сотни людей. Недавно такая акция прошла на Байкале, когда представители реготделения партии в Иркутской области совместно с дайверами очистили водоем от полимерных рыболовных сетей, которые не давали фильтровать воду и выделяли токсины. В перспективе в партии хотят разработать закон, которым бы запрещалось использование таких сетей в охранных зонах.
К настоящему времени партия уже разработала законы, цель которых — регулирование загрязнений воздуха. В будущем благодаря таким законодательным директивам улучшится ситуация с экологией в городах, где располагается крупное промпроизводство.
Как сообщает сайт партии «Единая Россия», работа партии и сегодня идет активно. Так, в ЕР ускорили принятие законопроекта, который обязывает нефтяные предприятия иметь свой резерв для устранения возможных аварий. В доработке также находится закон, касающийся блокировки «живодерского контента» в интернете. Кроме всего, в планах — изменить правила транспортировки животных в самолетах.
Напомним, недавно в процессе встречи с экологами и гражданскими активистами российский лидер Владимир Путин заявил, что нельзя допускать потребительское отношение к природе. Он также добавил, что логика «после нас хоть потоп» является тупиковой и чрезвычайно опасной. Президент подчеркнул, что каждому гражданину не следует забывать о своей социальной и экологической ответственности.
«Традиционно субботники начинают проходить уже с апреля, но в этом году из-за эпидемиологической обстановки график немного переместился. Несмотря на это все экологические акции состоялись: приводили в порядок набережные и лесо-парковые зоны. Вместе с региональным оператором по вопросам перехода на новую систему обращения с отходами мы проводили совместные мероприятия: рассказывали, для чего это нужно и что уже сделано. Был организован специальный проект „Школа грамотного потребителя“. Он охватил более тысячи человек. В Белгородской области на сегодняшний день решение о раздельном накоплении твёрдых бытовых отходов приняли 317 многоквартирных домов. Отдельная линия — встречи с жителями и проведение тематических приёмов. Здесь человек может обратиться за разъяснениями, высказать свои предложения и идеи», — поделился Сергей Иванович Тютюнов региональный координатор проекта «Чистая стран», депутат Белгородской областной Думы.
Муниципалитеты, которые приняли решение о раздельном накоплении твёрдых бытовых отходов: Белгород — 242 дома, Алексеевка — один дом, Белгородский район — 14 домов, Шебекино — 57 домов, Старый Оскол — два дома, Грайворон — один дом. Если говорить об индивидуальных жилых домах, то решение раздельно накапливать ТКО приняли только 47 домовладений — все они находятся в посёлке Ровеньки.