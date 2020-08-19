В «Единой России» рассказали о мерах по защите окружающей среды

«Традиционно субботники начинают проходить уже с апреля, но в этом году из-за эпидемиологической обстановки график немного переместился. Несмотря на это все экологические акции состоялись: приводили в порядок набережные и лесо-парковые зоны. Вместе с региональным оператором по вопросам перехода на новую систему обращения с отходами мы проводили совместные мероприятия: рассказывали, для чего это нужно и что уже сделано. Был организован специальный проект „Школа грамотного потребителя“. Он охватил более тысячи человек. В Белгородской области на сегодняшний день решение о раздельном накоплении твёрдых бытовых отходов приняли 317 многоквартирных домов. Отдельная линия — встречи с жителями и проведение тематических приёмов. Здесь человек может обратиться за разъяснениями, высказать свои предложения и идеи», — поделился Сергей Иванович Тютюнов региональный координатор проекта «Чистая стран», депутат Белгородской областной Думы.