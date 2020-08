Во втором квартале 2022 года в Екатеринбурге цирк планируется закрыть на капитальный ремонт, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на директора цирка Тамару Бортникову.

Она сообщила, что в целом работы будут длиться около двух лет. В 2021 году будет начата подготовка проектной документации. Обновление будет касаться всех технических систем здания, начиная с фундамента и заканчивая крышей. Здание цирка было построено в 1980 году. В нем располагается два манежа. Один является основным, а во втором проводятся репетиции. Цирк вмещает 2558 зрителей. Напомним, Тамара Бортникова назначена директором екатеринбургского цирка в августе 2019 года.

