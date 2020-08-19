В Нижнем Тагиле на Демидовском заводе проведут инженерные изыскания для его ремонта

В Нижнем Тагиле на Демидовском заводе проведут инженерные изыскания для его ремонта

Сегодня, 16:11ОбществоФото: Нижнетагильский музей-заповедник "Горнозаводской Урал"
В Нижнем Тагиле старый металлургический завод, объект культурного наследия, будет проверен инженерами для принятия дальнейшего решения о его ремонте или реставрации, сообщают «Все новости».

Демидовский завод работал с 1725 до 1987 года, на нём был организован полный технологический цикл выплавки металла. Сейчас там находится музей-завод, на площади свыше 208 тысяч квадратных метров много законсервированных цехов. Они требуют осмотра.

По словам начальника отдела по охране объектов культурного наследия и землепользования музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Елены Штафетовой, первый этап предпроектных работ выиграла «Проектно-геодезическая компания» из Нижнего Тагила.

До 15 ноября 2020 года инженерам нужно провести изыскания грунтов, воды, фундаментов, а также определить особенности ландшафта. Только после этого, будет решено, нужен музею-заводу капитальный ремонт или реставрация.

О реконструкции музея-завода говорят уже давно. Возможно там появится эко-индустриальный технопарк «Старый Демидовский завод».

Напомним, что в феврале 2020 года музей-завод посетил сенатор, бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель. На встрече с мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым было принято решение о разработке технического проекта по реновации завода.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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