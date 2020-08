В Роспотребнадзоре не рекомендовали ношение масок для уральских школьников

По данным начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков свердловского управления Роспотребнадзора Натальи Моисеевой, в новом учебном году ведомством не рекомендуется ношение масок для школьников, пишет ТАСС.

В ведомстве считают, что постоянное ношение средства индивидуальной защиты не только не является необходимым, но и может навредить. Чтобы соблюсти социальную дистанцию, школьники будут разведены по потокам времени, разным кабинетам, а также в столовой. При входе в здание школы детям будут измерять температуру, а также везде будут установлены дозаторы с дезинфицирующим средством. В Минпросвещении также будет решаться вопрос о необходимости ношения масок учителями, учитывая эпидемиологическую обстановку. Напомним, вчера в Нижнем Тагиле показали, как школьников будут защищать от коронавируса. В Нижнем Тагиле показали как защитят школьников от коронавируса

