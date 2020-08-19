В Свердловской области назвали возможную дату возобновления работы кинотеатров

Напомним, ранее представители и работники кинотеатров обратились с открытым письмом к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой разрешить им открыться. В письме сказано, что кинотеатры являются одной из сфер, которая не может работать, хотя для большинства других ограничения уже отменены.