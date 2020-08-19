В Свердловской области отопительный сезон начнётся до наступления холодов

В Свердловской области отопительный сезон начнётся до наступления холодов

Сегодня, 21:03ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Власти Свердловской области разрешили начать отопительный сезон раньше наступления холодов, сообщает департамент информполитики региона.

Главам муниципалитетов рекомендовано начать процесс запуска тепла заблаговременно, не дожидаясь устойчивых холодов. Об этом рассказал министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

По словам Смирнова, в Свердловской области подготовка к отопительному сезону идет по плану, нет предпосылок для его срыва. Министр напомнил, что отопление подается в дома, когда температура воздуха держится на отметке -8 градусов течение пяти дней. Когда начинать отопительный сезон, будут решать главы муниципалитетов. В прошлом году отопление начали давать с 23 сентября.

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