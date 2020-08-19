В Свердловской области отопительный сезон начнётся до наступления холодов

По словам Смирнова, в Свердловской области подготовка к отопительному сезону идет по плану, нет предпосылок для его срыва. Министр напомнил, что отопление подается в дома, когда температура воздуха держится на отметке -8 градусов течение пяти дней. Когда начинать отопительный сезон, будут решать главы муниципалитетов. В прошлом году отопление начали давать с 23 сентября.