Вышел совместный клип Тимати и Бабкино

Надежда Бабкина и Тимати выпустили совместный клип. Коллаборация известных исполнителей произошла в рамках акции «Народный эксклюзив», проводимой сетью «Пятерочка», при поддержке брендов Pepsi и Lay’s.

Примерно 2 месяца назад Бабкина и Тимати заявили, что готовы вместе исполнить песню и сделать клип, если в «Пятерочке» купят 10 млн бутылок Pepsi «Манго» и столько же чипсов Lay’s «Со сметаной в русских традициях», пишет eg.ru. Указанное количество товаров было раскуплено очень быстро. Помог челлендж, организованный в интернете, в рамках которого можно было принять участие в танцевальном баттле или показать другие таланты. Выполняя данное публичное обещание, Бабкина и Тимати действительно выпустили совместный клип на песню «Народный эксклюзив». Он получился не только веселым, но и оригинальным. Бабкина не только поет в традиционной для себя манере, но и читает рэп, в бейсболке и с золотыми цепями на шее. Тимати, в свою очередь, скачет на коне, правда не он сам, а его мультяшный герой. Создатели клипа решили совместить живое изображение с «плоской» анимацией, которую создавали на канале 2х2. По словам кастомер маркетинг директора PepsiCo Дарьи Тебар, коллаборация двух известных исполнителей имела две важные цели, Во-первых, это привлечение внимания к новым вкусам. Во-вторых, создание радующего пользователей контента, который они будут с удовольствием пересматривать и рекомендовать друзьям. Отмечается, что в клипе обыгрывается ключевая мысль, выраженная фразой «Искать не нужно повода, чтоб попробовать что-то новое». Директор по маркетингу сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев заявил, что перед творческой командой была поставлена задача найти возможности объединения современного и традиционного. «Мы продолжаем искать нестандартные пути к сердцам наших гостей», – подчеркнул Ярцев.

