Вышел совместный клип Тимати и Бабкино

Выполняя данное публичное обещание, Бабкина и Тимати действительно выпустили совместный клип на песню «Народный эксклюзив». Он получился не только веселым, но и оригинальным. Бабкина не только поет в традиционной для себя манере, но и читает рэп, в бейсболке и с золотыми цепями на шее. Тимати, в свою очередь, скачет на коне, правда не он сам, а его мультяшный герой. Создатели клипа решили совместить живое изображение с «плоской» анимацией, которую создавали на канале 2х2.