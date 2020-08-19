Житель Нижнего Тагила добрался до Крыма на инвалидной коляске с электроприводом

Житель Нижнего Тагила добрался до Крыма на инвалидной коляске с электроприводом

Сегодня, 19:41ОбществоФото: личная страница Сергея Москаленко во "Вконтакте"
Житель Нижнего Тагила Сергей Москаленко, который решил совершить путешествие в Крым на инвалидной коляске, добрался до места назначения, сообщает «Комсомольская правда».

Тагильчанин проехал три тысячи километров на самодельном кресле с электроприводом. Путешествие заняло почти два месяца.

Искупаться пока не успел. Полюбовался, проехался по набережным, но в море не окунулся. Тут нет нигде спусков и очень много людей на берегу. Пока не нашел оборудованный пляж, рассказал Москаленко.

По словам Сергея, он совсем не устал, а поехал бы в путешествие еще раз. Также тагильчанин отметил, что по пути часто останавливался у разных людей, которые были рады его видеть.

Эллектрокресло Сергей смастерил сам, и в дороге оно ни разу не сломалось. Он отметил, что приобрел много знакомых, многие следят за его путешествием онлайн.

Меня уже ждут в Саках. Много ребят узнали о моем путешествии, всем интересно. Даже на дорогах были случаи, когда останавливали и говорили, что следят за мной, говорит путешественник.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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