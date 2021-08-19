480 млн потрачено на подготовку школ Нижнего Тагила к учебному году

480 млн потрачено на подготовку школ Нижнего Тагила к учебному году
480 млн потрачено на подготовку школ Нижнего Тагила к учебному году
Сегодня, 17:30ОбществоФото: 1MI
Все тагильские школы готовы принять учеников в новом учебном году. За парты сядут 42 тысячи школьников, 4,6 тысячи из которых — первоклассники.

62 школы примут учеников, еще три находятся на капремонте. Во многих образовательных учреждениях установлены автоматические пожарные сигнализации. В школе № 45 отремонтировали системы водоснабжения и отопления.

В школе № 64 будут оборудованы помещения для специальных медицинских классов. Директор Светлана Басенцян пояснила, что в образовательном учреждении хотят поставить интерактивный стол Пирогова, который позволяет работать с 3D-объектами и имеет удобный интерфейс. Стоимость оборудования составляет более четырех миллионов рублей. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сказал, что возьмет решение этого вопроса под личный контроль.

В школах № 20 и 61 на Вагонке глава Нижнего Тагила отметил современное оборудование, доступную среду для маломобильных людей и кабинеты для занятий коррекционных классов.

В этом году на подготовку школ мы направили около полумиллиарда рублей. Наша главная задача, чтобы образовательный процесс осуществлялся в комфортных и безопасных условиях, пояснил Владислав Пинаев.

Напомним, на охрану четырех школ Нижнего Тагила выделено 13,2 миллиона рублей. Это учебные заведения № 32, 44, 64 и горно-металлургическая средняя школа.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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