Без пособий из-за ошибки на Госуслугах осталась многодетная свердловчанка

Без пособий из-за ошибки на Госуслугах осталась многодетная свердловчанка
Без пособий из-за ошибки на Госуслугах осталась многодетная свердловчанка
Сегодня, 11:11ОбществоФото: 1МI
Из-за ошибки на сайте «Госуслуги» жительница Заречного не смогла получить пособия на детей. Многодетной маме отказали в выплате из-за тезки из Серпухова.

По словам многодетной свердловчанки, путаница произошла из-за ее полной тезки, проживающей в Серпухове. За решение проблемы женщины взялись сообща, списавшись в одной из социальных сетей.

Как рассказала сама жительница Заречного, однофамилица уже в курсе ситуации, в которую попала многодетная мама из Свердловской области, пишет Ура.ру.

Напомним, житель Североуральска, воспользовавшись сохраненными данными на Госуслугах, получал выплаты на троих детей уже после того, как разошелся с супругой. «Школьными выплатами» он раздал собственные долги.

Свердловская областьобществоЗаречныйошибкамногодетная матьгосуслугиотказпособия
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