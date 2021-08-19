Буйлов: На период наследственного дела у Natura Siberica должно быть руководство

Сергей Буйлов рассказал журналистам lenta.ru, что доли компании перейдут наследникам после того, как нотариус закончит свою часть работы.
«Никакой конспирологии и тем более заговора вокруг компании нет. Идет наследственное дело. Все, что происходит сегодня, происходит в рамках этого наследственного дела и строго по закону», — подчеркнул Буйлов.
Тем не менее, по словам Ирины, новое руководство забирает из офиса компании документы. Она утверждает, что происходит захват бизнеса. Буйлов опровергает данную информацию, отмечая, что сейчас офис закрыт, все документы находятся на своих местах. Это связано с тем, что после смерти основателя компании ведется процесс наследственного дела. Ирина, являясь матерью одного из участников этого процесса, не может управлять компанией из-за конфликта интересов. Без руководителя бизнес-деятельность остановится, что неизбежно приведет к потере коллективом рабочих мест.
Буйлов отметил, что в течение процесса наследственного дела компания должна иметь руководство, которое обеспечит независимое управление бизнесом и сохранность активов для всех наследников.
Президентом Natura Siberica Буйлова назначил генеральный директор компании Дмитрий Ганзер в этом году. Буйлов работал в компании до 2019 года, затем уволился по собственному желанию, вопреки утверждениям Ирины Трубниковой. Причиной стало то, что специализация Буйнова — международный косметический бизнес, на момент 2019 года выход на большой рынок не был в планах компании. «Андрей Вадимович не нуждался ни в чьей поддержке для развития компании на внутреннем рынке, в связи с чем я принял решение уйти», — пояснил Буйлов.
По его словам, по завершении процесса наследственного дела право назначать руководителей перейдет к акционерам компании. В настоящее время топ-менеджмент компании планирует провести ее форензик-аудит. В нем будет задействована международная аудиторская компания, занимающаяся сложными финансовыми, экономическими и комплаенс-расследованиями.
Буйлов отметил, что уже сейчас руководство наблюдает некоторые признаки злоупотребления полномочиями со стороны отдельных специалистов. По его словам, необходимо оценить, сколько таких нарушений уже произошло и как они повлияли на бизнес-процессы Natura Siberica.