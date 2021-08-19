Избивший до смерти годовалого сына тагильчанин приговорен к 9 годам

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор 37-летнему жителю Нижнего Тагила, который до смерти избил собственного ребенка из-за того, что тот отказался есть из бутылочки и бросил ее на пол. Мужчина приговорен к 9 годам тюрьмы.

Алексей Рыков, который в августе 2020 года нанес несколько ударов кулаком по голове и телу собственному сыну, в результате чего тот скончался, приговорен к 9 годам колонии строгого режима. Приговор озвучен в четверг 19 августа 2021 года в Ленинском райсуде Нижнего Тагила. Мужчина, работавший пекарем в одной из частных организаций, признан виновным по ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В ходе предварительного следствия сотрудниками Следственного комитета выполнен комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Проведён осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы, рассказали в региональном СКР. Ранее, как подчеркнул глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых, осужденный уже имел проблемы с законом. Он привлекался за кражи и наркотики. Приговор в законную силу не вступил, уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Тагильчанина подозревают в убийстве грудного сына из-за отказа есть из бутылочки Напомним, 20 августа 2020 года тагильчанин избил своего ребенка, а когда понял, что от травм годовалый мальчик умер, то скрылся с места происшествия. Он был задержан полицейскими по «горячим следам» и 20 октября был заключен под стражу.

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