Началось возведение въездного знака в Нижнем Тагиле

18-метровый монумент, который будет встречать жителей и гостей Тагила, украсит надпись «Город трудовой доблести» и барельеф панорамы. Также на знаке появится герб города, изображение Ордена Трудового Красного Знамени и шестеренка — символ машиностроительной отрасли.