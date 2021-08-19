Началось возведение въездного знака в Нижнем Тагиле

Началось возведение въездного знака в Нижнем Тагиле
Началось возведение въездного знака в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:38ОбществоФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Рабочие приступили к возведению 18-метрового знака на южном подъезде в Нижний Тагил.

К установке нового въездного знака на Свердловском шоссе приступил подрядчик — компания из Тюмени, сообщает пресс-служба мэрии.

18-метровый монумент, который будет встречать жителей и гостей Тагила, украсит надпись «Город трудовой доблести» и барельеф панорамы. Также на знаке появится герб города, изображение Ордена Трудового Красного Знамени и шестеренка — символ машиностроительной отрасли.

Фото:пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Напомним, старые въездной знак был окончательно демонтирован 14 августа 2021 года. Стоимость новой конструкции — порядка 27 млн рублей. Завершиться работы на объекте должны в ноябре текущего года.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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