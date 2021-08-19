Первое заседание по делу опального экс-схиигумена Сергия назначил московский суд

Заседание пройдет 25 августа в 12.00. Соответствующая информация была опубликована на сайте суда. Сергий обвиняется в том, что занимался самоуправством, склонял к самоубийству и нарушал права на свободу вероисповедания.
Напомним, история Сергия берет свое начало с мая 2020 года. Сергий был задержан из-за видеоролика, опубликованного на YouTube-канале своего пресс-секретаря — Всеволода Могучева. В нем экс-схиигумен рассуждал о COVID-19 и обстановке в стране. Он также критиковал священников и власть.